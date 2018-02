Giulio Gallera

"Sabato 27 gennaio alla presenza delle istituzioni locali inaugureremo le sedi elettorali territoriali di San Donato Milanese e di Corsico, che saranno punti di riferimento per i tanti amici che mi sostengono in tutta la zona sud di Milano", ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, candidato alle prossime elezioni del 4 marzo per il rinnovo del Consiglio e della Giunta regionale.

Le inaugurazioni si terranno alle ore 12.00 a San Donato Milanese invia Cesare Battisti 7 e alle ore 17.00 a Corsico in via XXIV Maggio 6.

"È iniziata la corsa per riaffermare il buongoverno del centrodestra in Lombardia e noi stiamo già correndo - ha sottolineato Gallera - Come sempre siamo al fianco dei cittadini, non solo a Milano, ma anche per le strade dei tanti Comuni della provincia, per continuare ad ascoltare le loro priorità".

Leggi tutte le notizie su "Si o No Ed. Rozzano"

Edizione digitale